Украинская экономика ускорилась до 2,7% в июле — Минэкономики

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ВВП Украины ускорилось в годовом выражении до 2,7% в июле с 1,1% в июне. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко со ссылкой на предварительную оценку Минэкономики.

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Экономическому росту способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора, объяснила министр.

За январь-июль этого года рост ВВП Украины составил 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие рост ВВП оценивался на уровне 4,1%.