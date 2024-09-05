Украинская экономика ускорилась до 2,7% в июле — Минэкономики
ВВП Украины ускорилось в годовом выражении до 2,7% в июле с 1,1% в июне. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко со ссылкой на предварительную оценку Минэкономики.
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Экономическому росту способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора, объяснила министр.
За январь-июль этого года рост ВВП Украины составил 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За первое полугодие рост ВВП оценивался на уровне 4,1%.
- Минэкономики закладывает в прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года.