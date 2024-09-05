Українська економіка прискорилася до 2,7% у липні — Мінекономіки
ВВП України прискорилося у річному вираженні до 2,7% у липні з 1,1% у червні. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко із посиланням на попередню оцінку Мінекономіки.
Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес
Економічному зростанню сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві та стабільна робота морського коридору, пояснила міністерка.
За січень-липень цього року зростання ВВП України становило 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За перше півріччя зростання ВВП оцінювалося на рівні 4,1%.
- Мінекономіки закладає у прогнози різке прискорення зростання ВВП із 2026 року.