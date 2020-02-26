Украинцам предлагают ежемесячную доплату за поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн украинцам, решившим отложить выход на пенсию. Это коснется отдельных категорий пенсионеров. Об этом сообщается на Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - сказано в сообщении.

Каких именно категорий пенсионеров коснется это предложения правительства не уточняется.

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1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал повышение в 2020 году пенсий людям старше 80 лет.

24 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет пенсионного фонда на 2020 год в размере 172,576 млрд грн.

В феврале в Министерстве социальной политики заявляли, что в 2020 планируется повышение пенсий в три этапа.

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