Украинцам предлагают ежемесячную доплату за поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 грн украинцам, решившим отложить выход на пенсию. Это коснется отдельных категорий пенсионеров. Об этом сообщается на Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - сказано в сообщении.
Каких именно категорий пенсионеров коснется это предложения правительства не уточняется.
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