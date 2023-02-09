Украинцы купили в приложении Дия 350 000 военных облигаций

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через приложение Дия продано уже 350 000 военных облигаций за три месяца.

"В Дие приобрели уже более 350 000 военных облигаций. Это — мощная поддержка почти 350 млн гривен для государственного бюджета. А значит, инвестиция в нашу победу", — написал Федоров в соцсетях.

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Министр добавил, что каждая гривня от продажи облигаций идет на заработную плату военным, врачам, учителям и укреплению экономики страны.

Военные облигации в Дие стали доступны с начала октября прошлого года.

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет), и проценты дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту єПідтримки.

При покупке можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов.

6 октября 2022 года украинцы за первые три дня купили в Дие обигаций на 25 млн грн. За три недели — на 70 млн грн.

За 2022 года военные облигации принесли 600 млрд грн в бюджет Украины.

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Роман Бриль

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