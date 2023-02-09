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Украинцы купили в приложении Дия 350 000 военных облигаций

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 15:26
Украинцы купили в приложении Дия 350 000 военных облигаций - Фото
Фото: пресс-служба Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через приложение Дия продано уже 350 000 военных облигаций за три месяца.  

"В Дие приобрели уже более 350 000 военных облигаций. Это — мощная поддержка почти 350 млн гривен для государственного бюджета. А значит, инвестиция в нашу победу", — написал Федоров в соцсетях.   

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Министр добавил, что каждая гривня от продажи облигаций идет на заработную плату военным, врачам, учителям и укреплению экономики страны.  

Военные облигации в Дие стали доступны с начала октября прошлого года.  

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет), и проценты дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту єПідтримки. 

При покупке можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов. 

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Роман Бриль
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минцифры "Дия" єПідтримка военные облигации
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