Украинцы удвоили прибыль от облигаций в Дии

Сейчас в Дии доступны девять разных именных военных облигаций

Фото: пресс-служба Минцифры

Украинцы заработали 94 млн грн на военных именных облигациях, которые купили через приложение "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По состоянию на 1 декабря 2023 года общая прибыль от купленных в "Дие" облигаций составляла 44,8 млн грн.

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С момента запуска в октябре 2022 года украинцы приобрели более 4 млн облигаций через "Дию".

"Работает это очень просто. Военные облигации – это ценные бумаги. Украинцы занимают временно государству деньги, которые потом работают на армию и экономику. Купленные облигации – это амуниция, медикаменты, провизия, зарплаты военным и медикам. Затем денежные средства возвращаются с процентом", — объяснил Федоров.

В январе в приложении "Дия" запустили продажу четырех новых именных военных облигаций – "Железный Порт", "Аскания-Нова", "Джанкой" и "Керчь".

Также в "Дие" доступны облигации "Бахчисарай", "Евпатория", "Макеевка", "Симферополь", "Ялта".

Стоимость одной облигации – от 940 грн, а максимальная годовая прибыль – 18%.

Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет) и проценты дохода (11-18% годовых). Выплата поступит на карту єПідтримки.

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