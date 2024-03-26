Українці подвоїли прибуток від облігацій в Дії

Фото: пресслужба Мінцифри

Українці заробили 94 млн грн на військових іменних облігаціях, які купили через застосунок "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Станом на 1 грудня 2023 року загальний прибуток від куплених у Дії облігацій становив 44,8 млн грн.

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З моменту запуску в жовтні 2022 року українці придбали понад 4 млн облігацій через Дію.

"Працює це дуже просто. Військові облігації – це цінні папери. Українці позичають тимчасово державі гроші, які потім працюють на армію та економіку. Куплені облігації – це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам. Потім кошти повертаються з відсотком", – пояснив Федоров.

У січні у застосунку "Дія" запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій – "Залізний Порт", "Асканія-Нова", "Джанкой" та "Керч".

Також у Дії доступні облігації "Бахчисарай", "Євпаторія", "Макіївка", "Сімферополь", "Ялта".

Вартість однієї облігації – від 940 грн, а максимальний річний прибуток – 18%.

Облігації можна придбати в будь-якій кількості, визначивши термін виплати (до 1,5 років) та відсотки доходу (11-18% річних). Виплата надійде на карту єПідтримки.

У США хочуть випустити облігації для України на $50 млрд завдяки активам РФ – Bloomberg.

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