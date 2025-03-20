Украиским семьям пересчитают доходы для получения субсидий на коммуналку. Что изменилось

Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net

Кабинет министров принял постановление № 303 о внесении изменений по исчислению среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пенсионного фонда.

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Документом, в частности, дополнен перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В соответствии с изменениями:

не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная субсидия на аренду жилья. Такие субсидии с конца января начали получать внутренне перемещенные лица.

включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.

Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное довольствие военнослужащих учитывается в размере, остающемся после уплаты военного сбора.

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