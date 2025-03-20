Українським родинам перерахують доходи для отримання субсидій на комуналку. Що змінилося

Колаж: Аліна Подлєсна/LIGA.net

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 303 про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для всіх видів державної соціальної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Державного пенсійного фонду.

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Документом, зокрема, доповнено перелік витрат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї призначена субсидія на оренду житла. Такі субсидії з кінця січня почали одержувати внутрішньо переміщені особи.

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Крім того, під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується у розмірі, що залишається після сплати військового збору.

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