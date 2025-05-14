Уплата НДФЛ в Украине выросла на 22%: 186,4 млрд грн поступило в бюджет с начала года

За январь-апрель 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн НДФЛ – поступления выросли на 22% по сравнению с прошлым годом

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За четыре месяца 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 22,1% больше, чем в прошлом. В январе-апреле 2024 года поступления составили 152,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего НДФЛ уплатили в таких регионах:

г. Киев – 44,2 млрд грн;

Днепропетровская область – 18,5 млрд грн;

Львовская область – 12,7 млрд грн;

Киевская область – 10,8 млрд грн.

НДФЛ – один из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Ставка налога составляет 18% и начисляется на заработные платы, премии, другие дополнительные выплаты и доходы по гражданско-правовым договорам.

Также налоговики напоминают о праве на налоговую скидку – компенсацию части расходов из бюджета. Предоставить документы для ее получения за 2024 год можно до 31 декабря 2025 года.