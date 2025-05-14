Уплата НДФЛ в Украине выросла на 22%: 186,4 млрд грн поступило в бюджет с начала года
За четыре месяца 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 22,1% больше, чем в прошлом. В январе-апреле 2024 года поступления составили 152,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Больше всего НДФЛ уплатили в таких регионах:
г. Киев – 44,2 млрд грн;
Днепропетровская область – 18,5 млрд грн;
Львовская область – 12,7 млрд грн;
Киевская область – 10,8 млрд грн.
НДФЛ – один из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Ставка налога составляет 18% и начисляется на заработные платы, премии, другие дополнительные выплаты и доходы по гражданско-правовым договорам.
Также налоговики напоминают о праве на налоговую скидку – компенсацию части расходов из бюджета. Предоставить документы для ее получения за 2024 год можно до 31 декабря 2025 года.
- Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что Международный валютный фонд в сентябре 2024 года хотел сделать повышение НДС обязательным условием для продления кредитной помощи Украине. Если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина бы его провалила.
- В октябре 2024 года Верховная Рада проголосовала за повышение налогов, которое не касалось НДС. Основную сумму принесут повышение военного сбора с 1,5% до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- В меморандуме между Украиной и МВФ указано, что повышение основной ставки НДС остается потенциальным источником дополнительных поступлений и занимает центральное место в планировании на случай непредвиденных обстоятельств.
- Глава финкомитета Верховной Рады считает, что ожидаемое сокращение международной помощи пока не нуждается в повышении налогов.