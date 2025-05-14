Сплата ПДФО в Україні зросла на 22%: 186,4 млрд грн надійшло до бюджету з початку року

За січень–квітень 2025 року українці сплатили 186,4 млрд грн ПДФО — надходження зросли на 22% порівняно з минулим роком

За чотири місяці 2025 року українці сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 22,1% більше, ніж торік. У січні-квітні 2024 року надходження становили 152,7 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

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Найбільше ПДФО сплатили у таких регіонах:

м. Київ – 44,2 млрд грн;

Дніпропетровська область – 18,5 млрд грн;

Львівська область – 12,7 млрд грн;

Київська область – 10,8 млрд грн.

ПДФО — один із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Ставка податку становить 18% і нараховується на заробітні плати, премії, інші додаткові виплати та доходи за цивільно-правовими договорами.

Також податківці нагадують про право на податкову знижку — компенсацію частини витрат з бюджету. Подати документи для її отримання за 2024 рік можна до 31 грудня 2025 року.