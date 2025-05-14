Сплата ПДФО в Україні зросла на 22%: 186,4 млрд грн надійшло до бюджету з початку року
За чотири місяці 2025 року українці сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 22,1% більше, ніж торік. У січні-квітні 2024 року надходження становили 152,7 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Найбільше ПДФО сплатили у таких регіонах:
м. Київ – 44,2 млрд грн;
Дніпропетровська область – 18,5 млрд грн;
Львівська область – 12,7 млрд грн;
Київська область – 10,8 млрд грн.
ПДФО — один із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Ставка податку становить 18% і нараховується на заробітні плати, премії, інші додаткові виплати та доходи за цивільно-правовими договорами.
Також податківці нагадують про право на податкову знижку — компенсацію частини витрат з бюджету. Подати документи для її отримання за 2024 рік можна до 31 грудня 2025 року.
- Міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що Міжнародний валютний фонд у вересні 2024 року хотів зробити підвищення ПДВ обов'язковою умовою для продовження кредитної допомоги Україні. Якби МВФ не відмовився від цієї вимоги, Україна її провалила б.
- У жовтні 2024 року Верховна Рада проголосувала за підвищення податків, яке не стосувалося ПДВ. Основну суму принесуть підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
- У меморандумі між Україною і МВФ вказано, що підвищення основної ставки ПДВ залишається потенційним джерелом додаткових надходжень і посідає центральне місце у плануванні на випадок непередбачуваних обставин.
- Голова фінкомітету Верховної Ради вважає, що очікуване скорочення міжнародної допомоги поки що не потребує підвищення податків.