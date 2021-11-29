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Уровень теневой экономики за год не изменился: все те же 31% ВВП – Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 17:36
Уровень теневой экономики за год не изменился: все те же 31% ВВП – Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Уровень теневой экономики в первом полугодии 2021 года составлял 31% от официального ВВП и не изменился по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики.   

Стабильность уровня теневой экономики является следствием прежде всего приспособления предприятий к работе в сложных условиях карантинных ограничений, а также их переключения на новые схемы ухода в тень, объясняют в министерстве. 

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Тенденция к росту тенизации экономики формируется, в первую очередь, в условиях неблагоприятного инвестиционного и бизнес-климата в стране.  

В то же время, позитивные ожидания относительно условий деловой активности, а также результатов вводимых правительством реформ стимулируют население и компании к расширению деятельности в легальном секторе.  

Однако создание благоприятных условий и эффективной институциональной среды тормозится непреодолимыми системными факторами. 

Среди таких факторов министерство отмечает низкий уровень защиты прав собственности, в том числе интеллектуальной, низкий уровень ликвидности фондового рынка, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий.  

Постоянное изменение источников тенизации деятельности требует постоянного усовершенствования как методов выявления и преодоления этого явления, так и методов оценки его уровня, уверены в министерстве. 

Уровень теневой экономики за год не изменился: все те же 31% ВВП – Минэкономики

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Роман Брыль
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теневые схемы ВВП теневая экономика минэкономики
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