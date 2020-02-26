В 2019 году финкомпании выдали онлайн 10 млн кредитов

В 2019 году объем выданных финансовыми компаниями кредитов достиг почти 70 млрд грн, из них онлайн - около 40 млрд грн. Об этом во рассказал член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов, пишет Укринформ.

"Прогнозные показатели 2019 года показывают, что объемы выданных кредитов достигают почти 70 млрд грн, из которых львиная доля - это онлайн-кредитование", - сказал Залетов.

Он уточнил, что онлайн заключено около 10 млн кредитных договоров на общую сумму около 40 млрд грн.

Залетов отметил, что на рост кредитования финансовых компаний связан с потребительскими настроениями населения и возможностью получить деньги в течение одного дня.

При этом он отметил, что в прошлом году Нацкомфинуслуг получила 19 000 жалоб от населения на работу финансовых компаний.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", которым разделены полномочия Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦФБР. В частности, НБУ получает функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, уточнили.

Нацбанк планирует упростить лицензирование новых небанковских финансовых учреждений и обещает не перелицензировать действующие.

4 февраля 20202 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1109, которым предлагается расширить действие Закона "О потребительском кредитовании" на кредиты, размер которых не превышает 4723 грн и срок погашения меньше месяца.

Ранее НБУ распространил требования по защите прав потребителей финуслуг на кредитных посредников банков.

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