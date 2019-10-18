В ближайшие недели миссия МВФ приедет в Украину - Маркарова

В ближайшие недели миссия Международного валютного фонда приедет в Украину. Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей", - сказал на встрече с украинской делегацией директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

По словам Маркаровой, он отметил значительный прогресс Украины в достижении макростабильности, а также назвал предыдущие две программы сотрудничества достаточно успешными.

"Экономический рост является достаточно хорошим, но Украина должна расти более", - отметил Томсен.