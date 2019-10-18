Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ближайшие недели миссия МВФ приедет в Украину - Маркарова

В ближайшие недели миссия МВФ приедет в Украину - Маркарова
18.10.2019, 18:23

По словам министра финансов, миссия МВФ приедет в Киев для обсуждения всех деталей

В ближайшие недели миссия Международного валютного фонда приедет в Украину. Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей", - сказал на встрече с украинской делегацией директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

По словам Маркаровой, он отметил значительный прогресс Украины в достижении макростабильности, а также назвал предыдущие две программы сотрудничества достаточно успешными.

"Экономический рост является достаточно хорошим, но Украина должна расти более", - отметил Томсен.

  • Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и НБУ отправилась в США для переговоров с МВФ и другими финансовыми организациями. 16 октября состоялась первая встреча с МВФ.
  • Миссия МВФ работала в Украине 11-26 сентября по вопросу заключения новой программы сотрудничества. В итоге миссия уехала без конкретики, сообщив, что обсуждение продолжится. А правительство и НБУ подписали меморандум о сотрудничестве.

Напишите нам
МВФ Оксана Маркарова
Комментарии
Последние новости
 