В бюджет за 8 лет собрали 131,9 млрд грн военного сбора

За время существования военного сбора, начиная с 2014 года, в государственный бюджет поступило 131,9 млрд гривень. Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос неправительственной организации StateWatch.

"В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны", – говорится в сообщении.

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В 2014 году (с августа) военного сбора получено 2,5 млрд грн, за 2015 год – 9,2 млрд грн, 2016 год – 11,5 млрд грн, 2017 год – 15,1 млрд грн, 2018 год – 18,7 млрд грн, 2019 год – 22,4 млрд грн, 2020 год – 23,9 млрд грн и за 2021 год – 28,6 млрд грн.

Военный сбор — налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных Сил Украины. Им облагаются доходы физических лиц на территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

По итогам 2021 года украинский долларовый ВВП впервые достиг $200 млрд.

28 января 2022 года НБУ ухудшил прогноз роста экономики на 2022 год из-за геополитических угроз. В Совете НБУ считают, что рост ВВП в 2021 году не компенсирует экономические потери 2020 года.

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Наталия Софиенко

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