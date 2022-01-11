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Рост ВВП в текущем году не компенсирует экономические потери 2020 года – Совет НБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 14:37
Рост ВВП в текущем году не компенсирует экономические потери 2020 года – Совет НБУ - Фото
Богдан Данилишин (Фото: Богдан Данилишин/Facebook)

Роста ВВП Украины в 3,2% в 2021 году будет недостаточно, чтобы компенсировать падение экономической активности в 2020 году. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице. 

"Динамика экономического восстановления в Украине существенно притормозила. Рост ВВП Украины в 2021 году, по предварительным оценкам, составит 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% в год)", – написал Данилишин. 

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Он добавил, что темп роста ВВП Украины ниже соответствующих показателей в соседних странах Восточной Европы. И только 10,1% украинского ВВП приходится на инвестиции. 

Восстановление промышленного производства также происходит в масштабах меньше падения 2020 года: за 11 месяцев 2021 года прирост составил всего 1,3% против падения на 4,5% в 2020 году. При этом менее 2% капитальных инвестиций промышленных предприятий осуществлялось за счет кредитов украинских банков. 

Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости.  

В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе, резюмировал Данилишин. 

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Роман Брыль
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ВВП совет нбу промышленное производство Богдан Данилишин﻿ доходы населения
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