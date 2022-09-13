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В бюджете ЕС нет денег для Украины на 2023 год. Нужны "чрезвычайные усилия" – еврокомиссар

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 16:35
В бюджете ЕС нет денег для Украины на 2023 год. Нужны
Йоханнес Хан (Фото: пресс-служба Еврокомиссии)

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что финансирование для Украины на следующий год не может быть обеспечено из нынешнего бюджета ЕС и потребует "чрезвычайных усилий". 

"Настоящий вопрос состоит в том, как финансировать Украину в случае – а это очень вероятно – что война будет продолжаться в следующем году", – сказал Ган в комментарии Радио Свобода. 

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Еврокомиссар уточнил, что большинство бюджета ЕС уже выделено для других обязательств и намекнул, что в будущем средства для Украины должны поступать от отдельных государств-членов. 

Хан также признал, что рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько блок будет готов предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку. 

"Конечно, люди очень сосредоточены на том, как обслуживать свои счета за электроэнергию. Но все-таки мы должны думать об Украине", – сказал он. 

"Я думаю, что это именно то, что мы должны обсудить с министрами финансов, потому что лидеры G7 также дали обязательство, что они будут поддерживать Украину. Следовательно, мы должны выполнять наши обязательства. Это в наших собственных интересах, потому что речь идет о мире в Европе, стабильности в Европе", – добавил Хан. 

Еврокомиссар подтвердил, что до конца 2022 года Украина получит последний транш в 3 млрд евро от общего пакета помощи Евросоюза в 9 млрд евро. 

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Роман Бриль
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