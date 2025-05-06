В Чехии инфляция замедлилась до семилетнего минимума: ожидается понижение ставок

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Инфляция в Чехии замедлилась до самого низкого уровня за последние семь лет, что почти гарантирует снижение учетной ставки на ближайшем заседании Центробанка страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные чешского статистического управления, пишет Bloomberg.

В апреле 2025 года потребительские цены в Чехии выросли на 1,8% в годовом исчислении, что значительно ниже мартовского показателя в 2,7% и ниже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством.

На фоне новостей чешская крона ослабла к евро на 0,3%, показав худшие результаты, чем валюты соседних стран.

После стремительного снижения процентных ставок в прошлом году Центробанк Чехии перешел в "стоп-старт" режим. В декабре он сделал паузу, в феврале снова снизил ставку, а в марте оставил ее без изменений.

На заседании 7 мая Центробанк страны может снова снизить ставку, хотя некоторые политики отмечают осторожность в дальнейшем смягчении монетарной политики.

Беспокойство вызывает устойчивый рост цен на услуги, заработных плат, стоимости жилья и бюджетный дефицит.

Некоторые члены правления также отметили, что следующее понижение ставки может стать последним в текущем цикле смягчения.

В этом году экономическая ситуация в Чехии остается неоднозначной. Инфляцию колеблют цены на продукты и горючее, активизируется рынок недвижимости.

Потребительский спрос после самого плохого за последние 30 лет кризиса постепенно восстанавливается, но инвестиции пока отстают.