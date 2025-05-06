У Чехії інфляція сповільнилась до семирічного мінімуму: очікується зниження ставок

Центробанк Чехії може знову знизити відсоткові ставки через сповільнення інфляції

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Інфляція у Чехії сповільнилася до найнижчого рівня за останні сім років, що майже гарантує зниження облікової ставки на найближчому засіданні Центробанку країни. Про це свідчать попередні дані чеського статистичного управління, пише Bloomberg.

У квітні 2025 року споживчі ціни у Чехії зросли на 1,8% у річному вимірі, що значно нижче березневого показника у 2,7% і нижче прогнозів аналітиків, опитаних агентством.

На тлі новин чеська крона ослабла до євро на 0,3%, показавши гірші результати, ніж валюти сусідніх країн.

Після стрімкого зниження відсоткових ставок торік, Центробанк Чехії перейшов у "стоп-старт" режим. У грудні він зробив паузу, у лютому знову знизив ставку, а в березні залишив її без змін.

На засіданні 7 травня Центробанк країни може знову знизити ставку, хоча деякі політики наголошують на обережності в подальшому пом’якшенні монетарної політики.

Занепокоєння викликає стійке зростання цін на послуги, заробітних плат, вартості житла та бюджетний дефіцит.

Деякі члени правління також зазначили, що наступне зниження ставки може стати останнім у поточному циклі пом’якшення.

Цьогоріч економічна ситуація в Чехії залишається неоднозначною. Інфляцію коливають ціни на продукти та пальне, активізується ринок нерухомості.

Споживчий попит після найгіршої за останні 30 років кризи поступово відновлюється, але інвестиції поки що відстають.