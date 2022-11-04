В Дие появилась новая военная облигация "Энергодар"

В приложении Дия открылась продажа новых именных военных облигаций "Энергодар". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую АЭС. Купите военную облигацию в Дие, чтобы помочь ВСУ деоккупировать Энергодар и вернуть украинский флаг на Запорожскую АЭС", — призвал министр.

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До этого в Дие продавались облигации, названые в честь одного из временно оккупированных городов: Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Луганск, Севастополь и Мариуполь.

Деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.

Облигации работают как депозит – сначала инвестор вкладывает средства, а затем получает их обратно с процентами.

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки".

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Роман Бриль

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