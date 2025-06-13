В ЕС хотят резко повысить налоги на табачные изделия и ввести акциз на вейпы

Налог на сигареты может вырасти на 139%, на табак для самокруток – на 258%

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В Европейском Союзе рассматривается возможность повышения налогов на табачные изделия и расширение акциза на электронные сигареты. Об этом пишут Euractiv и Politico.

Согласно документу, с которым ознакомились издания, Еврокомиссия хочет поддержать повышение акцизов на сигареты на 139% – с нынешних 90 евро до 215 евро за 1000 штук. Что касается табака для самокруток, то повышение еще выше (258%) – с 60 евро до 215 евро за килограмм.

Самый высокий рост налога – 1090% – предусматривается для сигар и сигарилл, то есть с 12 евро до 143 евро за 1000 штук или килограмм.

Никотиновые пакетики предлагается обложить налогом в размере 143 евро за килограмм, электронные сигареты – в зависимости от содержания никотина.

В прошлом году 16 стран во главе с Нидерландами направили в Комиссию письмо, в котором заявили, что разные национальные налоговые ставки искажают единый рынок блока. Многие страны также призвали обновить Директиву об акцизах на табачные изделия (TED), принятую еще в 2011 году, чтобы включить в нее новые продукты, особенно популярные среди детей и молодежи.

Комиссия рассматривает три разных сценария, но отдает предпочтение максимальному повышению налогов, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 млрд евро.

В документе утверждается, что около 40% снижения курения в ЕС в последнее десятилетие можно объяснить налогообложением.