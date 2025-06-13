В ЕС хотят резко повысить налоги на табачные изделия и ввести акциз на вейпы
В Европейском Союзе рассматривается возможность повышения налогов на табачные изделия и расширение акциза на электронные сигареты. Об этом пишут Euractiv и Politico.
Согласно документу, с которым ознакомились издания, Еврокомиссия хочет поддержать повышение акцизов на сигареты на 139% – с нынешних 90 евро до 215 евро за 1000 штук. Что касается табака для самокруток, то повышение еще выше (258%) – с 60 евро до 215 евро за килограмм.
Самый высокий рост налога – 1090% – предусматривается для сигар и сигарилл, то есть с 12 евро до 143 евро за 1000 штук или килограмм.
Никотиновые пакетики предлагается обложить налогом в размере 143 евро за килограмм, электронные сигареты – в зависимости от содержания никотина.
В прошлом году 16 стран во главе с Нидерландами направили в Комиссию письмо, в котором заявили, что разные национальные налоговые ставки искажают единый рынок блока. Многие страны также призвали обновить Директиву об акцизах на табачные изделия (TED), принятую еще в 2011 году, чтобы включить в нее новые продукты, особенно популярные среди детей и молодежи.
Комиссия рассматривает три разных сценария, но отдает предпочтение максимальному повышению налогов, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 млрд евро.
В документе утверждается, что около 40% снижения курения в ЕС в последнее десятилетие можно объяснить налогообложением.
- В марте 2025 года в Украине вступил в силу закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Он предусматривает постепенное – в течение четырех лет – повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного Директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины.
- Чтобы избежать влияния инфляции на повышение ставок, ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро. Ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром составит в 2025 году 78 евро, в 2026 году – 82 евро, в 2027 году – 86 евро, в 2028 году – 90 евро.