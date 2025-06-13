У ЄС хочуть різко підвищити податки на тютюнові вироби й запровадити акциз на вейпи

Податок на сигарети може зрости на 139%, на тютюн для самокруток – на 258%

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У Європейському Союзі розглядають можливість підвищення податків на тютюнові вироби й розширення акцизу на електронні сигарети. Про це пишуть Euractiv і Politico.

Згідно з документом, з яким ознайомилися видання, Єврокомісія хоче підтримати підвищення акцизів на сигарети на 139% – із нинішніх 90 євро до 215 євро за 1000 штук. Що стосується тютюну для самокруток, то підвищення ще вище (258%) – з 60 євро до 215 євро за кілограм.

Найвище зростання податку – 1090% – передбачається для сигар і сигарил, тобто з 12 євро до 143 євро за 1000 штук або кілограм.

Нікотинові пакетики пропонується обкласти податком розміром 143 євро за кілограм, електронні сигарети – залежно від вмісту нікотину.

Минулого року 16 країн на чолі з Нідерландами надіслали до Комісії листа, в якому заявили, що різні національні податкові ставки спотворюють єдиний ринок блоку. Багато країн також закликали оновити Директиву про акцизи на тютюнові вироби (TED), прийняту ще у 2011 році, щоб включити до неї нові продукти, особливо популярні серед дітей та молоді.

Комісія розглядає три різні сценарії, але надає перевагу максимальному підвищенню податків, яке принесе додаткові податкові надходження розміром 15,1 млрд євро.

У документі стверджується, що близько 40% зниження куріння у ЄС за останнє десятиліття можна пояснити оподаткуванням.