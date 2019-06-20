В ЕС рассказали, при каких условиях Украина получит новый транш

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал он.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украина должна выполнить для получения помощи.

По его словам, условия в основном касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. "Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - добавил Мингарелли.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря.

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывал получить в марте-апреле текущего года, но в Минфине сомневались, что успеют.