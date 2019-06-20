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20.06.2019, 16:32

В ЕС рассказали, при каких условиях Украина получит новый транш

В ЕС рассказали, при каких условиях Украина получит новый транш

Мингарелли заявил, что есть пять условий для получения Украиной транша от ЕС на 500 млн евро

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал он.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украина должна выполнить для получения помощи.

По его словам, условия в основном касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. "Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - добавил Мингарелли.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. 

В конце ноября 2018-го Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине первый транш по этой программе в сумме 500 млн евро. Его Евросоюз перечислил Украине 11 декабря. 

Второй транш макроэкономической помощи ЕС Минфин рассчитывал получить в марте-апреле текущего года, но в Минфине сомневались, что успеют.

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Теги: транш ес, транш макрофинансовой помощи
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