В Европе резко замедлилась инфляция — Евростат
Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,4% в ноябре 2023 года по сравнению с 2,9% в октябре. Годом ранее показатель инфляции был на отметке 10,1%. Об этом сообщает Евростат.
Годовая инфляция в Евросоюзе в ноябре 2023 года замедлилась до 3,1% по сравнению с 3,6% в октябре. Годом ранее инфляция в ЕС была на уровне 11,1%.
Самые низкие годовые показатели инфляции были зарегистрированы в Бельгии (-0,8%), Дании (0,3%) и Италии (0,6%).
Самые высокие – в Чехии (8,0%), Венгрии (7,7%), Словакии и Румынии (обе 6,9%).
В сравнении с октябрем годовая инфляция снизилась в двадцати одном государстве-члене, осталась стабильной в трех и выросла в трех.
В ноябре наибольший вклад в годовую инфляцию в еврозоне внесли услуги (+1,69% п.п.), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+1,37 п.п.), неэнергетические промышленные товары (+0,75 п.п.) и энергоносители (-1,41 п.п.).
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