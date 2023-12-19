В Европе резко замедлилась инфляция — Евростат

Годом ранее показатель инфляции в еврозоне был на отметке 10,1%, в Евросоюзе — на 11,1%

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Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,4% в ноябре 2023 года по сравнению с 2,9% в октябре. Годом ранее показатель инфляции был на отметке 10,1%. Об этом сообщает Евростат.

Годовая инфляция в Евросоюзе в ноябре 2023 года замедлилась до 3,1% по сравнению с 3,6% в октябре. Годом ранее инфляция в ЕС была на уровне 11,1%.

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Самые низкие годовые показатели инфляции были зарегистрированы в Бельгии (-0,8%), Дании (0,3%) и Италии (0,6%).

Самые высокие – в Чехии (8,0%), Венгрии (7,7%), Словакии и Румынии (обе 6,9%).

В сравнении с октябрем годовая инфляция снизилась в двадцати одном государстве-члене, осталась стабильной в трех и выросла в трех.

В ноябре наибольший вклад в годовую инфляцию в еврозоне внесли услуги (+1,69% п.п.), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+1,37 п.п.), неэнергетические промышленные товары (+0,75 п.п.) и энергоносители (-1,41 п.п.).

Источник: Евростат

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