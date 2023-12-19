У Європі різко сповільнилася інфляція — Євростат

Роком раніше показник інфляції у єврозоні був на позначці 10,1%, у Євросоюзі – на 11,1%

Фото: depositphotos.com

Річний рівень інфляції в єврозоні становив 2,4% у листопаді 2023 року порівняно з 2,9% у жовтні. Роком раніше показник інфляції був на позначці 10,1%. Про це повідомляє Євростат.

Річна інфляція у Євросоюзі у листопаді 2023 року сповільнилася до 3,1% порівняно з 3,6% у жовтні. Роком раніше інфляція у ЄС була на рівні 11,1%.

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Найнижчі річні показники інфляції були зареєстровані у Бельгії (-0,8%), Данії (0,3%) та Італії (0,6%).

Найвищі – у Чехії (8,0%), Угорщині (7,7%), Словаччині та Румунії (обидві 6,9%).

У порівнянні з жовтнем річна інфляція знизилася у двадцяти одній державі-члені, залишилася стабільною в трьох і зросла в трьох.

У листопаді найбільший внесок у річну інфляцію в єврозоні зробили послуги (+1,69% в.п.), харчові продукти, алкоголь і тютюнові вироби (+1,37 в.п.), неенергетичні промислові товари (+0,75 в.п.) та енергоносії (-1,41 в.п.).

Джерело: Євростат

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