В еврозоне инфляция достигла исторического максимума

Уровень инфляции в 19 странах еврозоны вырос до 4,9% в ноябре, по сравнению с ноябрем прошлого года, что является самым высоким значением за все время, на протяжении которого ведется статистика относительно данного показателя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост инфляции вызван значительным подорожанием энергоносителей: на 27,4% в годовом исчислении в ноябре и перед этим на 23,7% в октябре, указывают в агентстве.

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Резкий рост уровня инфляции зафиксирован и в крупнейших экономиках еврозоны. В Германии инфляция выросла до 29-летнего максимума до 6% в ноябре (к ноябрю 2020 года). Во Франции инфляция самая высокая с 2008 года – 3,4%.

При прочих других обстоятельствах резкий рост инфляции заставил бы Европейский Центробанк прибегнуть к политике повышения базовой процентной ставки, которая находится на рекордно низком уровне, близкому к нулю.

Однако обнаруженный вариант коронавируса омикрон вызывает некоторую неопределенность в отношении перспектив мировой экономики и ожидается, что центральные банки по всему миру воздержатся от каких-либо серьезных изменений в своей политике в ближайшее время, уверены в агентстве.

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Если из-за нового штамма придется вводить новые ограничения, это приведет к падению, например, цен на нефть, что снизит темпы инфляции во всем мире.

Статистику о евро, включая инфляцию, начали собирать за два года до фактического запуска европейской валюты в 1999 году. В течение первых трех лет евро имела статус "виртуальной" валюты, которая торговалась на валютных рынках и использовалась для целей бухгалтерского учета и электронных платежей. В 2002 году банкноты и монеты евро впервые поступили в обращение, заменив исторические валюты европейских стран.

Уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 4,1% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре, а в ЕС – 4,4% против 3,6%.

Инфляция в США ускорилась в годовом исчислении до 6,2% по итогам октября, что является самым высоким показателем с 1990 года.

Инфляция на потребительском рынке Украины в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с начала года – 8,5%, к октябрю прошлого года – 10,9%.

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Роман Брыль

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