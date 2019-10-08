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В госбюджет-2020 заложат более 3,4 млрд грн на статистику

В госбюджет-2020 заложат более 3,4 млрд грн на статистику
08.10.2019, 14:17

Основная сумма предусмотрена на проведение запланированной общенациональной переписи населения

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения заложено 3,44 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, на проведение независимости общенациональной переписи населения предусмотрены расходы в объеме 3,43 млрд грн. На другие наблюдения правительство планирует потратить 10,6 млн грн.

В Минфине отмечают, что продолжится регулярное исследование условий жизни украинцев. "Для того, чтобы мотивировать украинцев участвовать в этом исследовании, каждое домохозяйство ежеквартально получает плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений", - уточняют в министерстве. Эти расходы в 2020 будут стоить бюджету 7,30 млн грн (в 2019 году - 5,5 млн грн).

В Минфине считают, что выборочное исследование условий жизни домохозяйств позволяет получить объективную информацию об объеме и структуре доходов и расходов украинцев, о доступе людей к товарам и услугам (например, наличие товаров длительного пользования или доступ к информационным технологиям). Они также позволяют изучить распределение этих показателей по типам домохозяйств, типами населенных пунктов.

"Исследовательская работа с этими данными - единственный способ доказательно определить или спрогнозировать влияние социальной и экономической политики на уровень социальной защищенности и на распределение экономического роста в обществе в целом", - говорят в министерстве.

При этом в Минфине признают, что несмотря на сбор таких данных, доступ к ним ограничен даже для правительственных ведомств. Поэтому в следующем году в министерстве обещают открыть обезличенные микроданные об условиях жизни украинских домохозяйств для всех желающих.

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Минфин статистика перепись населения
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