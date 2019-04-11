Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский с огромным преимуществом опережает Порошенко: опрос
11.04.2019, 14:53

В Кабмине обещают 13-ю пенсию уже в этом году

В Кабмине обещают 13-ю пенсию уже в этом году

В правительстве считают, что есть все возможности реализовать выплаты "13-пенсии" уже с этого года

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что есть все возможности уже в этом году реализовать инициативу президента Петра Порошенко о выплате "13-й пенсии". Об этом сообщает Министерство социальной политики на странице в Facebook.

"Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года", - пояснил вице-премьер-министр.

Реклама

Он также добавил, что эту выплату будут получать люди, имеющие большой страховой стаж, но невысокую пенсию.

"Правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы, мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - отметил Павел Розенко.

Напомним, что в конце марта президент Петр Порошенко сказал, что не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" в случае роста экономики Украины.

В рамках автоматической индексации пенсий, которая началась 1 марта, пенсионерам, получающим минимальные пенсии, по инициативе Порошенко назначены единовременные выплаты в размере 2410 грн. Сумму эту выплачивают двумя частями - 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля. Средняя сумма индексации пенсий в марте составила 514 грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Павел Розенко, пенсия, 13-я пенсия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 