В Кабмине обещают 13-ю пенсию уже в этом году

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что есть все возможности уже в этом году реализовать инициативу президента Петра Порошенко о выплате "13-й пенсии". Об этом сообщает Министерство социальной политики на странице в Facebook.

"Инициатива президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года", - пояснил вице-премьер-министр.

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Он также добавил, что эту выплату будут получать люди, имеющие большой страховой стаж, но невысокую пенсию.

"Правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы, мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - отметил Павел Розенко.

Напомним, что в конце марта президент Петр Порошенко сказал, что не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" в случае роста экономики Украины.

В рамках автоматической индексации пенсий, которая началась 1 марта, пенсионерам, получающим минимальные пенсии, по инициативе Порошенко назначены единовременные выплаты в размере 2410 грн. Сумму эту выплачивают двумя частями - 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля. Средняя сумма индексации пенсий в марте составила 514 грн.