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В Кабмине рассчитывают на 500 млн евро от ЕС в ближайшее время

В Кабмине рассчитывают на 500 млн евро от ЕС в ближайшее время
28.01.2020, 19:47

По словам вице-президент Еврокомиссии, Украина выполнила требований для получения второго транша макрофинансовой помощи

28 января вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил выполнение Украиной всех требований для получения второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA4).

Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во вторник в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы в Европейской комиссии уже начали внутреннюю процедуру с тем, чтобы подготовить выделение средств", - отметил Домбровскис.

По словам Гончарука, этот транш может быть получен в первом квартале этого года. "В ближайшее время, в ближайшие недели-месяцы", - добавил премьер-министр.

При этом Домбровскис отметил, что выделение этого транша также связано с программой МВФ. Украинский премьер заверил, что "и в этом направлении есть продвижение".

Вопрос о новой программе с ЕС Домбровскис назвал преждевременным. "Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать – это завершить уже существующую программу, получить второй транш, и уже потом обсуждать, какими будут последующие шаги", - добавил Домбровскис.

  • 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Первый транш на 500 млн евро по этой программе Украина получила 11 декабря. Второй транш макроэкономической помощи ЕС, в Минфине рассчитывали получить в марте-апреле 2019 года, но сомневались, что успеют. В октябре в Минфине рассчитывали на получение денег до конца 2019 года, для этого оставалось выполнить одно условие.

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помощь ЕС Валдис Домбровскис алексей гончарук
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