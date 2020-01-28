В Кабмине рассчитывают на 500 млн евро от ЕС в ближайшее время

28 января вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил выполнение Украиной всех требований для получения второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA4).

Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во вторник в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Мы в Европейской комиссии уже начали внутреннюю процедуру с тем, чтобы подготовить выделение средств", - отметил Домбровскис.

По словам Гончарука, этот транш может быть получен в первом квартале этого года. "В ближайшее время, в ближайшие недели-месяцы", - добавил премьер-министр.

При этом Домбровскис отметил, что выделение этого транша также связано с программой МВФ. Украинский премьер заверил, что "и в этом направлении есть продвижение".

Вопрос о новой программе с ЕС Домбровскис назвал преждевременным. "Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать – это завершить уже существующую программу, получить второй транш, и уже потом обсуждать, какими будут последующие шаги", - добавил Домбровскис.