В Минэкономики назвали четыре фактора роста цен

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В августе 2024 года потребительские цены в Украине выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении, сравнивая август 2024-го с августом 2023-го, инфляция ускорилась до 7,5% с июльских 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономики по мониторингу основных событий в экономике.

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Как отмечается в обзоре, отсутствие традиционной летней дефляции в этом году и рост цен в августе объясняются одновременным влиянием нескольких инфляционных факторов.

Повышение цен стало следствием предыдущего роста стоимости электроэнергии и необходимости поиска альтернативных источников энергоснабжения, что повлекло за собой дополнительное ценовое давление.

Ситуацию также усугубили нехватка сельскохозяйственной продукции, вызванная неблагоприятными погодными условиями, и общий дефицит рабочей силы в стране. К тому же значительный уровень неопределенности из-за боевых действий также остается важным фактором, сдерживающим стабилизацию рынка.

В то же время Минэкономики отмечает, что некоторые факторы оказали сдерживающее влияние на инфляцию. В частности, это мораторий на повышение тарифов на часть коммунальных услуг и монетарная политика Национального банка Украины, которая была направлена на сохранение контроля над ситуацией на валютном рынке и обеспечение жестких финансовых условий. Это способствовало стабилизации цен, особенно в непродовольственном сегменте рынка, где наблюдалось даже некоторое снижение.

Дополнительным фактором стабилизации цен стала ситуация на мировом рынке горючего. По данным Всемирного банка, в августе нефть марки Brent подешевела на 5,2%, что позволило избежать резких колебаний на внутреннем рынке топлива, несмотря на ожидаемое повышение акцизов. Это, в свою очередь, положительно отразилось на общей динамике цен на топливо в Украине, отмечают в Минэкономики.

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