Годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,5% в августе — Госстат

Больше всего в августе подорожали яйца и овощи

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Инфляция в Украине в августе ускорилась до 7,5% в годовом выражении. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В июле ускорение годовой инфляции составило 5,4%.

Инфляция на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем составила 0,6%, с начала года – 4,9%.

Базовая инфляция в августе 2024 года по сравнению с июлем 2024 года – 0,7%, с начала года – 4,8%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. На 2,4–0,7% выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели на 2,9%, в том числе обувь – на 3,4%, одежда – на 2,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в основном из-за подорожания автомобилей на 1,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%, а также топлива и смазочных масел на 0,5%.