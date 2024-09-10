Річна інфляція в Україні прискорилася до 7,5% у серпні — Держстат

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Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 7,5% у річному вираженні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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У липні прискорення річної інфляції становило 5,4%.

Інфляція на споживчому ринку у серпні порівняно з липнем становила 0,6%, з початку року – 4,9%.

Базова інфляція у серпні 2024 року порівняно з липнем 2024 року становила 0,7%, з початку року – 4,8%.

На споживчому ринку у серпні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 2,4–0,7% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу та рибні продукти. На 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття – на 3,4%, одяг – на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% здебільшого через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%, а також палива та мастил на 0,5%.