У Мінекономіки назвали чотири чинники зростання цін

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У серпні 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем. У річному вимірі, порівнюючи серпень 2024-го з серпнем 2023-го, інфляція прискорилася до 7,5% з липневих 5,4%. Про це свідчать дані Мінекономіки з Моніторингу основних подій в економіці.

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Як зазначено в огляді, відсутність традиційної літньої дефляції цього року та зростання цін у серпні пояснюються одночасним впливом декількох інфляційних факторів.

Підвищення цін стало наслідком попереднього зростання вартості електроенергії та необхідності пошуку альтернативних джерел енергопостачання, що спричинило додатковий ціновий тиск.

Ситуацію також ускладнили нестача сільськогосподарської продукції, спричинена несприятливими погодними умовами, та загальний дефіцит робочої сили в країні. До того ж значний рівень невизначеності через бойові дії також залишається важливим чинником, що стримує стабілізацію ринку.

Водночас Мінекономіки відзначає, що деякі чинники справили гальмівний вплив на інфляцію. Зокрема, це мораторій на підвищення тарифів на частину комунальних послуг та монетарна політика Національного банку України, яка була спрямована на збереження контролю над ситуацією на валютному ринку і забезпечення жорстких фінансових умов. Це сприяло стабілізації цін, особливо у непродовольчому сегменті ринку, де спостерігалося навіть певне зниження.

Додатковим фактором стабілізації цін стала ситуація на світовому ринку пального. За даними Світового банку, в серпні нафта марки Brent подешевшала на 5,2%, що дало змогу уникнути різких коливань на внутрішньому ринку палива, попри очікуване підвищення акцизів. Це, своєю чергою, позитивно вплинуло на загальну динаміку цін на пальне в Україні, зазначають в Мінекономіки.

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