В Минэкономики назвали зарплаты Милованова и его замов

Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64 300 тыс. грн (после уплаты налогов). Об НВ Бизнес сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре - 587,5%, в ноябре - 381,7%, в декабре - 373,75%.

В сентябре-ноябре министр получил зарплату в размере 91 100 грн (после уплаты налогов).

Согласно данным за ноябрь, все заместители Милованова получили больше, чем он. К примеру, зарплата замминистра - торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157 300 грн.