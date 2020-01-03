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В Минэкономики назвали зарплаты Милованова и его замов

В Минэкономики назвали зарплаты Милованова и его замов
03.01.2020, 12:16

В декабре министру экономики начислили премию в размере 373,75%

Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64 300 тыс. грн (после уплаты налогов). Об НВ Бизнес сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре - 587,5%, в ноябре - 381,7%, в декабре - 373,75%.

В сентябре-ноябре министр получил зарплату в размере 91 100 грн (после уплаты налогов).

Согласно данным за ноябрь, все заместители Милованова получили больше, чем он. К примеру, зарплата замминистра - торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157 300 грн.

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Тимофей Милованов зарплата минэкономики
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