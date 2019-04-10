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10.04.2019, 12:46

В Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии в 24 000 грн

В Минсоцполитики объяснили, откуда берутся субсидии в 24 000 грн

Правительство планирует мониторить тарифы на тепловую энергию

Нерегулируемые тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления, могут достигать несколько сотен гривень за квадратный метр, что приводит к выплате субсидий в размере свыше 20 000 грн для одного домохозяйства. Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики, комментируя информацию о том, что в марте некоторые домохозяйства получили субсидию наличными в размере свыше 24 000 грн.

"На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов", - сказано в письме.

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В Минсоцполитики пояснили, что размер назначенной субсидии зависит от установленных цен и тарифов на услуги, в частности тарифы поставщиков тепла для лицензиатов НКРЭКУ устанавливаются самим регулятором, но значительная часть органов местного самоуправления уполномочены утверждать их самостоятельно.

"Следует отметить, что не во всех случаях это (утверждение тарифов. - Ред.) осуществляется должным образом, существуют факты назначения субсидий в крайне больших размерах, более 20 000 грн, однако явление не имеет массового характера", - сообщили в министерстве.

В Минсоцполитики также отметили, что анализ таких случаев показал, что размеры установленных тарифов достигают нескольких сот гривень за квадратных метр. Например, тариф на услугу централизованного отопления в Фастове Киевской области, где согласно решению местного исполкома, тариф составляет 126,54 грн/кв. м, а также в пгт. Зачепиловка Харьковской области, где тариф - 4255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн/кв. м.

"Как следствие, в пгт. Зачепиловка зафиксировано наибольшую сумму назначенной субсидии в размере 24 286 грн в месяц", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках социальной нормы жилья, соцнормативов пользования такими услугами и размером обязательного процента платежа, определенного Кабмином.

"На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по общей формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного дохода домохозяйства в расчете на одного человека", - сообщает Минсоцполитики.

Ранее министр социалльной политики Андрей Рева отметил, что субсидии имеют индивидуальный характер и их размер колеблется от нуля до 24 000.

В феврале 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3735,1 тыс. домохозяйств. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 году уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,7% и составил 998,6 грн.

Напомним, что ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить Заявление и Декларацию о доходах. 

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Теги: коммунальные тарифы, субсидии
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