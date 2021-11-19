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В МВФ подтвердили дату рассмотрения выдачи второго транша Украине на $750 млн

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 09:23
В МВФ подтвердили дату рассмотрения выдачи второго транша Украине на $750 млн - Фото
Джерри Райс (Фото - скриншот трансляции МВФ)

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by в объеме $750 млн для Украины 22 ноября. Об этом пишет агентство Интефакс-Украина со ссылкой на итоги пресс-брифинга в Вашингтоне. 

"Я могу подтвердить, что обсуждение совета директоров относительно Украины состоится в ближайший понедельник, 22 ноября", – цитирует агентство Джерри Райса.   

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Для начала рассмотрения выделения второго транша МВФ ожидал принятия законов о независимости Нацбанка (№5850, №5852) и приведения статуса НАБУ к требованиям Конституционного суда. Эти законы были приняты и подписаны. 

МВФ в июне 2020 года утвердил для Украины программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в $2,1 млрд.  

Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование – приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. 

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Роман Брыль
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МВФ транш мвф Джерри Райс програма stand-by
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