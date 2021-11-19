В МВФ подтвердили дату рассмотрения выдачи второго транша Украине на $750 млн
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by в объеме $750 млн для Украины 22 ноября. Об этом пишет агентство Интефакс-Украина со ссылкой на итоги пресс-брифинга в Вашингтоне.
"Я могу подтвердить, что обсуждение совета директоров относительно Украины состоится в ближайший понедельник, 22 ноября", – цитирует агентство Джерри Райса.
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Для начала рассмотрения выделения второго транша МВФ ожидал принятия законов о независимости Нацбанка (№5850, №5852) и приведения статуса НАБУ к требованиям Конституционного суда. Эти законы были приняты и подписаны.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Украины программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в $2,1 млрд.
Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование – приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
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