В МВФ похвалили Украину, однако напомнили о необходимых реформах для финансирования

В настоящее время продолжаются переговоры о реструктуризации долга Украины

МВФ (Фото — EPA)

Переговоры о реструктуризации долга Украины с держателями облигаций и другими кредиторами идут по плану и дискуссии по этому поводу продолжаются, заявила представитель Международного валютного фонда Джули Козак, передает Reuters.

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По ее словам, Фонд внимательно следит за ходом переговоров Украины с кредиторами, которые к августу должны получить около $20 млрд по международным облигациям.

"Мы рассматриваем макроэкономические условия и размер списания долга, который будет необходим для того, чтобы привести долг к приемлемому уровню", – добавила Козак.

Она заявила, что Совет директоров МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала для последнего пересмотра кредитной программы Украины МВФ на $15,6 млрд в ближайшие недели. Соглашение открывает новый транш, который был объявлен 31 мая.

Какие реформы должна провести Украина для финансирования

Козак также заявила, что в целом Украина "демонстрирует себя с сильной стороны" по имплементации реформ и соответствия критериям фонда для финансирования.

К осени этого года от Киева ожидают проведения аудита Национального антикоррупционного бюро, а также внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Позже парламент также должен законодательно создать новый Высший административный суд.