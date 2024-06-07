В МВФ похвалили Украину, однако напомнили о необходимых реформах для финансирования
Переговоры о реструктуризации долга Украины с держателями облигаций и другими кредиторами идут по плану и дискуссии по этому поводу продолжаются, заявила представитель Международного валютного фонда Джули Козак, передает Reuters.
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По ее словам, Фонд внимательно следит за ходом переговоров Украины с кредиторами, которые к августу должны получить около $20 млрд по международным облигациям.
"Мы рассматриваем макроэкономические условия и размер списания долга, который будет необходим для того, чтобы привести долг к приемлемому уровню", – добавила Козак.
Она заявила, что Совет директоров МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала для последнего пересмотра кредитной программы Украины МВФ на $15,6 млрд в ближайшие недели. Соглашение открывает новый транш, который был объявлен 31 мая.
Какие реформы должна провести Украина для финансирования
Козак также заявила, что в целом Украина "демонстрирует себя с сильной стороны" по имплементации реформ и соответствия критериям фонда для финансирования.
К осени этого года от Киева ожидают проведения аудита Национального антикоррупционного бюро, а также внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Позже парламент также должен законодательно создать новый Высший административный суд.
- Украина привлекла уже более $5 млрд из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий транш – $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый транш – $880 млн (март 2024 года).