У МВФ похвалили Україну, проте нагадали про необхідні реформи для фінансування
Переговори щодо реструктуризації боргу України з власниками облігацій та іншими кредиторами йдуть за планом і дискусії з цього приводу тривають, заявила речниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак, передає Reuters.
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За її словами, Фонд уважно стежить за перебігом перемовин України з кредиторами, які до серпня мали б отримати близько $20 млрд за міжнародними облігаціями.
"Ми розглядаємо макроекономічні умови та розмір списання боргу, який буде необхідний для того, щоб привести борг до прийнятного рівня", — додала Козак.
Речниця заявила, що Рада директорів МВФ розгляне угоду на рівні персоналу для останнього перегляду кредитної програми України МВФ на $15,6 млрд у найближчі тижні. Угода відкриває новий транш, про який було оголошено 31 травня.
Які реформи має провести Україна для фінансування
Козак також заявила, що загалом Україна "демонструє себе з сильного боку" щодо імплементації реформ та відповідності критеріям фонду для фінансування.
До осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Пізніше парламент також повинен законодавчо створити новий Вищий адміністративний суд.
- Україна залучила вже понад $5 млрд із передбачених програмою EFF $15,6 млрд.
- Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій транш — $900 млн (грудень 2023 року), четвертий транш — $880 млн (березень 2024 року).