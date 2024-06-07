У МВФ похвалили Україну, проте нагадали про необхідні реформи для фінансування

МВФ (Фото — EPA)

Переговори щодо реструктуризації боргу України з власниками облігацій та іншими кредиторами йдуть за планом і дискусії з цього приводу тривають, заявила речниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак, передає Reuters.

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За її словами, Фонд уважно стежить за перебігом перемовин України з кредиторами, які до серпня мали б отримати близько $20 млрд за міжнародними облігаціями.

"Ми розглядаємо макроекономічні умови та розмір списання боргу, який буде необхідний для того, щоб привести борг до прийнятного рівня", — додала Козак.

Речниця заявила, що Рада директорів МВФ розгляне угоду на рівні персоналу для останнього перегляду кредитної програми України МВФ на $15,6 млрд у найближчі тижні. Угода​ відкриває новий транш, про який було оголошено 31 травня.

Які реформи має провести Україна для фінансування

Козак також заявила, що загалом Україна "демонструє себе з сильного боку" щодо імплементації реформ та відповідності критеріям фонду для фінансування.

До осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Пізніше парламент також повинен законодавчо створити новий Вищий адміністративний суд.