В МВФ рассказали, когда приедут в Украину на переговоры

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Киев после того, как новое правительство Украины сформирует свои приоритеты в политике. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса.

"Команда (миссия – Ред.) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ предположительно будет утверждена в четвертом квартале 2019 года.

В начале июля президент Владимир Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев для переговоров по новой программе.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что Украина на переговорах с МВФ поднимет вопрос о смягчении требований по тарифам на газ.