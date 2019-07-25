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25.07.2019, 18:55

В МВФ рассказали, когда приедут в Украину на переговоры

В МВФ рассказали, когда приедут в Украину на переговоры

Миссия МВФ приедет в Украину, как только новое правительство определится с приоритетами

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Киев после того, как новое правительство Украины сформирует свои приоритеты в политике. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса.

"Команда (миссия – Ред.) готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ предположительно будет утверждена в четвертом квартале 2019 года.

В начале июля президент Владимир Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев для переговоров по новой программе. 

Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что Украина на переговорах с МВФ поднимет вопрос о смягчении требований по тарифам на газ.

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Теги: Джерри Райс, миссия мвф
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