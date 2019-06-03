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03.06.2019, 13:59

В Нацбанке объяснили ослабление гривни

В Нацбанке объяснили ослабление гривни

Торговая война США и Китая, а также внутренняя неопределенность ослабили гривню в мае

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем в мае ухудшила ситуацию на международных рынках и негативно влияет на финансовые рынки развивающихся стран, а в Украине ситуация осложняется внутренней нестабильностью. Так Национальный банк объясняет ослабление гривни в макроэкономическом и монетарном обзоре.

"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", - говорится в обзоре.

Нацвалюта подешевела к доллару меньше, чем на 1%, после укрепления в большей части мая.

Как отмечает НБУ, внешние рынки характеризовались преимущественно низким спросом. Цены на нефть и сталь падали, а цена газа на европейском рынке достигла минимума 2006 года.

Заострение торговой войны США и Китая вынудило инвесторов избавляться от активов в развивающихся странах, что привело к оттоку капитала из них и девальвации нацвалют к доллару.

В последние дни мая НБУ продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни.

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Теги: валютный курс, гривня, НБУ, торговая война китая и сша
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