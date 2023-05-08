В Нацбанке прогнозируют учетную ставку 21% на конец года
Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка прогнозируют снижение учетной ставки на конец года до 21% против нынешних 25%, сообщает пресс-служба регулятора.
Один из участников дискуссии, которая состоялась во время последнего заседания комитета, предположил, что до конца года учетную ставку можно будет снизить до 20%, а один считает реальным даже более радикальное снижение – вплоть до 18%.
Однако, по мнению подавляющего большинства членов комитета, учетная ставка будет составлять 18% только в конце следующего года.
"С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить понижение учетной ставки, что, однако, будет достаточно медленным", – отмечают в Нацбанке.
- Учетная ставка НБУ к началу полномасштабного российского вторжения была установлена на уровне 10%.
- 2 июня Нацбанк в связи с ускорением инфляции повысил учетную ставку с 10 до 25%.
- 27 апреля НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.
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