В Нацбанке прогнозируют учетную ставку 21% на конец года

Большинство членов комитета по монетарной политике Национального банка прогнозируют снижение учетной ставки на конец года до 21% против нынешних 25%, сообщает пресс-служба регулятора.

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Один из участников дискуссии, которая состоялась во время последнего заседания комитета, предположил, что до конца года учетную ставку можно будет снизить до 20%, а один считает реальным даже более радикальное снижение – вплоть до 18%.

Однако, по мнению подавляющего большинства членов комитета, учетная ставка будет составлять 18% только в конце следующего года.

"С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить понижение учетной ставки, что, однако, будет достаточно медленным", – отмечают в Нацбанке.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате – и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Так спрос на продукты сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

Віра Касіян

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