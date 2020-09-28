В НБУ ждут укрепления гривни

Политические заявления влияют на курс гривни к доллару, но это влияние краткосрочное. В долгосрочной перспективе курс формируется под влиянием фундаментальных факторов – динамики экспорта, импорта, ивнестиций. Об этом в интервью Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора Юрий Гелетий.

"Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвации мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим", – сказал Гелетий.

Сейчас, по его словам, видно изменения конъюнктуры на валютном рынке. "Но никаких изменений наших подходов к работе на нем не произошло. Ухудшение конъюнктуры не связано с предложением – растет спрос, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые имели в сентябре выплаты по внешним заимствованиям", – отметил Гелетий.

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Наталия Софиенко

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