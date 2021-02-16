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В НБУ новый глава по надзору за финкомпаниями. Что о нем известно

16.02.2021, 11:06
В НБУ новый глава по надзору за финкомпаниями. Что о нем известно - Фото
Александр Залетов (Фото: Alex Zaletov/Facebook)

Александр Залетов возглавил управление по надзору за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную от источника на рынке. 

В агентстве добавляют, что Залетов на своей странице в Facebook уточнил о начале работы в управлении по надзору за финансовыми компаниями Департамента НБУ со вторника, 16 февраля.

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О работе Залетова в Нацбанке в указанной должности также сообщается в его декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

Залетов с февраля 2015 года по июль 2020 года работал членом комиссии Нацкомфинуслуг.

С июля 2020 занимал должность вице-президента Лиги страховых организаций Украины, занимаясь вопросами законодательного и нормативно-правового регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а также разработкой стратегий и программ развития рынков финансовых услуг.

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины финмониторинг Александр Залетов
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