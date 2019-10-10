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В НБУ объяснили, что повиляло на инфляцию в сентябре

В НБУ объяснили, что повиляло на инфляцию в сентябре
10.10.2019, 17:24

Рост цен на сырые продукты питания был был выше прогнозируемых

В сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% (8,8% - в августе). В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Как отмечают в Национальном банке Украины, фактический показатель инфляции был ниже официального прогноза (7,7%). В сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции (6,5%), административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего благодаря укреплению гривни. Это компенсировало влияние от растущих цен на сырые продукты питания.

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,4% г/г. Снизились темпы роста цен на мебель, текстиль, канцтовары, фармпродукцию, ювелирные изделия. Стоимость одежды и обуви осталась на уровне прошлого года. Автомобили, бытовая и компьютерная техника подешевели.

Снизились до 8,4% г/г темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки. Меньше росли цены на хлеб, мясные продукты, макароны, шоколад, карамель, детское питание.

Замедлилось подорожание услуг - до 13,1% г/г. 

Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 8,6% г/г. Из-за широкого предложения ослаб рост цен на большинство овощей. Исключением были цены на картофель, которые выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем 2018 года из-за низкого урожая.

Снизился рост административно регулируемых цен до 14,1% г/г  и цены на топливо - до 8,2% г/г.

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НБУ инфляция
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