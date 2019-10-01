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В НБУ подсчитали, сколько денег напечатали за 25 лет

В НБУ подсчитали, сколько денег напечатали за 25 лет
01.10.2019, 16:02

Первая печатная линия была запущена в 1994 году

За четверть века Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, сегодня БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

Предприятие, изготавливающее украинские деньги, основано 1 октября 1994 года. По словам генерального директора БМД Владимира Баглая Украина имеет полный цикл изготовления денег от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет.

Фабрика банкнотной бумаги в Малине Житомирской области. Фото: пресс-служба НБУ

Кроме того, из швейцарской сырья готовят краски для печати гривни, рецептура которых является государственной тайной. По словам Баглая, всю работу по разработке дизайна и систем защиты, изготовлению бумаги, а также печать банкнот третьего (образца 2003 - 2007 годы) и четвертого (образца 2014 – 2019 годы) поколений полностью провели специалисты БМД. Для разработки дизайна и системы защиты одной банкноты требуется около года.

В Нацбанке отмечают, что система защиты украинских банкнот сопоставима с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.

  • По данным НБУ, в 2018 году на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 штук подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок). Самыми популярными были купюры 500 грн и 100 грн.
  • За первое полугодие 2019 года количество поддельных купюр снизилось на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Их сумма уменьшилась на 20%. Традиционно самыми популярным у фальшивомонетчиков остаются купюры 500 грн и 100 грн.
  • НБУ не только печатает, но и уничтожает непригодные банкноты: в первом полугодии Нацбанк ликвидировал их на 23 млрд грн.

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