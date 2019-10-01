В НБУ подсчитали, сколько денег напечатали за 25 лет

За четверть века Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, сегодня БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

Предприятие, изготавливающее украинские деньги, основано 1 октября 1994 года. По словам генерального директора БМД Владимира Баглая Украина имеет полный цикл изготовления денег от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет.

Фабрика банкнотной бумаги в Малине Житомирской области. Фото: пресс-служба НБУ

Кроме того, из швейцарской сырья готовят краски для печати гривни, рецептура которых является государственной тайной. По словам Баглая, всю работу по разработке дизайна и систем защиты, изготовлению бумаги, а также печать банкнот третьего (образца 2003 - 2007 годы) и четвертого (образца 2014 – 2019 годы) поколений полностью провели специалисты БМД. Для разработки дизайна и системы защиты одной банкноты требуется около года.

В Нацбанке отмечают, что система защиты украинских банкнот сопоставима с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.