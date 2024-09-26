В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине после повышения налогов

Повышение налогов не повлияет на ценообразование в Украине, уверяют в Нацбанке

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Запланированное повышение налогов в Украине не повлияет на уровень инфляции, поскольку дополнительные поступления будут компенсированы бюджетными расходами. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

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Он отметил, что Национальный банк уже производил соответствующие расчеты, которые отражены в июльском "Инфляционном отчете". Речь шла о возможных дополнительных инфляционных эффектах в случае повышения ставок на отдельные налоги, в том числе на НДС.

"В то же время, анализируя пакет инициатив, представленных в парламент, мы пришли к выводу, что большинство из них будут оказывать преимущественно нейтральное влияние на цены", – добавил Николайчук.

По его словам, повышение налогообложения доходов будет сбалансировано тем, что полученные дополнительные бюджетные ресурсы вернутся в экономику в виде государственных расходов, что не приведет к значительному давлению на спрос и рост цен.

Что известно о повышении налогов

Законопроект №11416-д о повышении налогов прошел первое чтение 17 сентября, он предусматривает увеличение доходов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд – в следующем.

Основную сумму принесут увеличение военного сбора с 1,5 до 5% и увеличение налога на прибыль для банков с 25 до 50%. Министерство финансов было против повышения налогов для банков, но готово с ним смириться.