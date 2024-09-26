У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні після підвищення податків

Підвищення податків не вплине на ціноутворення в Україні, запевняють у Нацбанку

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Заплановане підвищення податків в Україні не матиме суттєвого впливу на рівень інфляції, оскільки додаткові надходження будуть компенсовані бюджетними видатками. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю для Центру економічної стратегії.

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Він зазначив, що Національний банк уже проводив відповідні розрахунки, які відображені в липневому "Інфляційному звіті". Там йшлося про можливі додаткові інфляційні ефекти у разі підвищення ставок на окремі податки, зокрема на ПДВ.

"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість із них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", — додав Ніколайчук.

За його словами, підвищення оподаткування доходів буде збалансовано тим, що отримані додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді державних видатків, що не призведе до значного тиску на попит та зростання цін.

Що відомо про підвищення податків

Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів на 58 млрд грн цього року та 137 млрд – наступного.

Основну суму принесуть збільшення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%. Міністерство фінансів було проти підвищення податків для банків, але готове з ним змиритися.