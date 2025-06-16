В НБУ склоняются к более осторожным шагам в снижении учетной ставки
Решение комитета по монетарной политике НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15,5%, принятое в начале июня, было единогласным. Следующие шаги будут осторожными, сообщил Нацбанк в понедельник, опубликовав традиционные итоги дискуссии членов комитета.
Учетная ставка – это основной инструмент, с помощью которого НБУ влияет на инфляцию. Когда существует тенденция роста инфляции, ставку повышают.
В мае годовая инфляция в Украине превысила учетную ставку, ускорившись до 15,9%.
Но, по предварительным оценкам НБУ, инфляция в мае опередила траекторию прогноза главным образом из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожаи ранних культур. Весенние заморозки и недостаточность осадков отрицательно сказались на ценах продовольствия, что стало ключевым драйвером ценового роста.
Эксперты НБУ считают, что это ускорение будет иметь краткосрочный эффект, и текущий уровень учетной ставки обеспечивает надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда.
НБУ отмечает несколько ободряющих тенденций, среди которых рекордно высокие международные резервы, устойчивая ситуация на валютном рынке и отсутствие дефицита электроэнергии.
Скорректированные на сезонность месячные приросты инфляции показывают тенденцию к затуханию.
Центробанк ожидает снижения инфляции в ближайшие месяцы, благодаря высокой базе сравнения и расширению предложения продовольствия.
Дополнительным фактором станет временное расширение предложения продуктов из-за отмены преференциального торгового режима с ЕС.
Члены КМП предполагают возможность возвращения к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако склоняются к более осторожным шагам, чем планировалось ранее.
НБУ остается готовым к дополнительному усилению монетарной политики в случае обострения угроз ценовой стабильности.
- Предыдущий пик инфляции в Украине был зафиксирован в конце 2022 – 26,6%, тогда учетная ставка составила 25%.
- На этом уровне она была до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно сбавлять ставку.
- С декабря 2024 года возобновился цикл повышения ставки.