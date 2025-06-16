В НБУ склоняются к более осторожным шагам в снижении учетной ставки

Снижение учетной ставки в 2025 году возможно, но следующие шаги будут осторожнее, чем планировалось ранее

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Решение комитета по монетарной политике НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15,5%, принятое в начале июня, было единогласным. Следующие шаги будут осторожными, сообщил Нацбанк в понедельник, опубликовав традиционные итоги дискуссии членов комитета.

Учетная ставка – это основной инструмент, с помощью которого НБУ влияет на инфляцию. Когда существует тенденция роста инфляции, ставку повышают.

В мае годовая инфляция в Украине превысила учетную ставку, ускорившись до 15,9%.

Но, по предварительным оценкам НБУ, инфляция в мае опередила траекторию прогноза главным образом из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожаи ранних культур. Весенние заморозки и недостаточность осадков отрицательно сказались на ценах продовольствия, что стало ключевым драйвером ценового роста.

Эксперты НБУ считают, что это ускорение будет иметь краткосрочный эффект, и текущий уровень учетной ставки обеспечивает надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда.

НБУ отмечает несколько ободряющих тенденций, среди которых рекордно высокие международные резервы, устойчивая ситуация на валютном рынке и отсутствие дефицита электроэнергии.

Скорректированные на сезонность месячные приросты инфляции показывают тенденцию к затуханию.

Центробанк ожидает снижения инфляции в ближайшие месяцы, благодаря высокой базе сравнения и расширению предложения продовольствия.

Дополнительным фактором станет временное расширение предложения продуктов из-за отмены преференциального торгового режима с ЕС.

Члены КМП предполагают возможность возвращения к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако склоняются к более осторожным шагам, чем планировалось ранее.

НБУ остается готовым к дополнительному усилению монетарной политики в случае обострения угроз ценовой стабильности.