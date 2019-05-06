Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 16:01

В НБУ заявили о новых рисках отмены национализации ПриватБанка

В НБУ заявили о новых рисках отмены национализации ПриватБанка

Решения судов о национализации банка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики, заявили в НБУ

Комитет по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины заявил о появлении новых рисков из-за судебных решений о неправомерности национализации ПриватБанка и новых исков его экс-владельцев. Об этом говорится в итогах дискуссии членов КМП об уровне итоговой ставки.

Члены КМП считают, что решения о неправомерности национализации ПриватБанка и новые иски его бывших собственников могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, а также создают угрозы финансовой стабильности в целом.

Реклама

"Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости НБУ, являющейся фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковского надзора", - отмечается в сообщении.

По мнению членов комитета, указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по госдолгу.

Реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики, заявили 8 из 9 членов КМП.

"В то же время при увеличении вероятности их реализации НБУ должен будет соответственно реагировать, в частности монетарными инструментами", - говорится в документе.

Согласно сообщению, один из членов комитета высказался против снижения ставки до 17,5% годовых в пользу сохранения ее на уровне 18%. По его мнению, при наличии рисков для финансовой стабильности начинать смягчение монетарной политики преждевременно.

Ранее сообщалось, что правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

Напомним, в середине апреля Окружной и Печерский райсуды Киева приняли решения в пользу Коломойского в ключевых исках по делу о национализации ПриватБанка. 19 апреля олигарх подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и ПриватБанку.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, комитет по монетарной политике
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 