В НБУ заявили о новых рисках отмены национализации ПриватБанка

Комитет по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины заявил о появлении новых рисков из-за судебных решений о неправомерности национализации ПриватБанка и новых исков его экс-владельцев. Об этом говорится в итогах дискуссии членов КМП об уровне итоговой ставки.

Члены КМП считают, что решения о неправомерности национализации ПриватБанка и новые иски его бывших собственников могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, а также создают угрозы финансовой стабильности в целом.

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"Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости НБУ, являющейся фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковского надзора", - отмечается в сообщении.

По мнению членов комитета, указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по госдолгу.

Реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики, заявили 8 из 9 членов КМП.

"В то же время при увеличении вероятности их реализации НБУ должен будет соответственно реагировать, в частности монетарными инструментами", - говорится в документе.

Согласно сообщению, один из членов комитета высказался против снижения ставки до 17,5% годовых в пользу сохранения ее на уровне 18%. По его мнению, при наличии рисков для финансовой стабильности начинать смягчение монетарной политики преждевременно.

Ранее сообщалось, что правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.

Напомним, в середине апреля Окружной и Печерский райсуды Киева приняли решения в пользу Коломойского в ключевых исках по делу о национализации ПриватБанка. 19 апреля олигарх подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и ПриватБанку.