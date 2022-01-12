В Офисе президента планируют запуск программы "єСубсидія" по аналогии с "єПідтримкою"

В Офисе президента планируют запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "єПідтримка", сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, в Офисе президента планируют настроить систему платежей и навести порядок с субсидиями в ней. Он уточнил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

Шурма отметил, что программа "єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.

"И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – добавил Ростислав Шурма.

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15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через программу Дия.

C 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 грн по программе єПідтримка. Также с 11 января заказать такую ​​пластиковую карту могут клиенты monobank.

Замглавы ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

10 января 2022 года Владимир Зеленский потребовал от Кабмина включить украинских граждан в возрасте 12-18 лет в єПідтримку.

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Наталия Фреик

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