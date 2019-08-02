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Зеленский подтвердил заявление Богдана: Мы не держимся за власть
02.08.2019, 11:56

В офисе Зеленского обещают ипотеку под 12-13% уже в 2020 году

В офисе Зеленского обещают ипотеку под 12-13% уже в 2020 году

В Офисе президента предпринимателям советуют готовить бизнес-планы

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Об этом он сообщил в Facebook после встречи с представителями иностранных банков, работающих в Украине.

"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Гончарук.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей. Ставки по кредитам связаны с учетной ставкой Национального банка Украины (НБУ), которая сейчас является одной из самых высоких в мире.

В апреле НБУ впервые за два года снизил учетную ставку - с 18% до 17,5%. В июле она была снижена до 17%. Именно под такой процент Нацбанк предоставляет кредиты банкам. Они не могут выдавать кредиты клиентам под процент ниже учетной ставки.

С помощью высокой учетной ставки НБУ сдерживает рост цен. По итогам 2018-го инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%. В течение второго квартала 2019-го базовая инфляция замедлилась до 7,4%. Прогноз уровня инфляции на конец 2019-го - 6,3%, на 2020- 5%.

Согласно прогнозу учетной ставки на три года, впервые опубликованному НБУ, средняя ставка за четвертый квартал 2019 года составит 16%, в четвертом квартале 2020-го - 9,5%, в четвертом квартале 2021-го - 8%.

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Теги: учетная ставка НБУ, инфляция, кредитование бизнеса, кредитование физлиц
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